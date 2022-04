Hamburg

Autos in Hamburger Tiefgarage abgebrannt

17.04.2022, 12:33 Uhr | dpa

In einer Tiefgarage in Hamburg-Othmarschen sind am Samstagabend zwei Autos abgebrannt. Zwei weitere Fahrzeuge seien beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Bei einem Wagen habe es sich um ein Elektrofahrzeug gehandelt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen nach Angaben der Polizei von einem technischen Defekt aus. Mehrere Medien berichteten.