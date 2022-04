Bahnstrecke gesperrt

Mann wird von S-Bahn erfasst und verletzt

19.04.2022, 13:07 Uhr | t-online, EP

An einem Bahnhof in Hamburg hat es einen Unfall gegeben: Eine Person ist von einem fahrenden Zug erfasst worden. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an und erlebte eine Überraschung.

In Hamburg am Bahnhof Alte Wöhr ist eine Person von einer S-Bahn erfasst und verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf eine Anfrage von t-online bestätigte, sei die Person beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar gewesen.

22 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Bergung und Rettung der verunglückten Person beteiligt. Die Bahnstrecke musste während des Einsatzes gesperrt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher noch unklar.