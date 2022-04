"Das ist mein Plan"

About-You-Gründer will Bürgermeister von Hamburg werden

19.04.2022, 15:50 Uhr | mkr, t-online

Der Hamburger Tarek Müller ist Mitgründer des Online-Modehandels About You. Der 33-Jährige kennt sich also damit aus, etwas aufzubauen. Jetzt schmiedet er neue Pläne.

Der Modeunternehmer Tarek Müller plant nach eigener Aussage eine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Hamburg. Eine eigene Partei soll ihm dabei behilflich sein, erklärt Müller nun in einem Interview. "Ich möchte spätestens 2030 aus der Wirtschaft raus", sagt Müller im Gespräch mit dem "Hamburger Abendblatt". Danach solle es in die Politik gehen.



Für seine eigene Partei, mit der er nicht bundesweit, sondern nur "auf Hamburger Ebene" agieren will, gebe es bislang weder einen Namen noch ein Wahlprogramm. Aber sie solle "von konkreten Inhalten" getrieben werden. Denn der 33-Jährige will Hamburger Bürgermeister werden.

Unternehmer plant Bürgermeister-Kandidat in Hamburg

"Das ist aktuell mein Plan, meine Ambition", so Müller gegenüber dem "Abendblatt". Er liebe die Hansestadt und wolle sie "lebenswerter und besser machen". Gleichzeitig sei er sich aber im Klaren darüber, "dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das nicht klappt."

Wenn ihn niemand als Bürgermeister wolle, könne Müller damit aber auch gut leben. Dann wolle er seiner Heimatstadt auf andere Art und Weise helfen. "Sollte ich sterben und es wäre dann noch mehr Vermögen übrig als das, was ich für meine Kinder als Existenzsicherung plus Immobilie definiere, würde ich es der Stadt Hamburg schenken."

Tarek Müller wuchs in Harburg auf und besuchte das Heisenberg-Gymnasium in Eißendorf. Im Mai 2014 gründete er in Hamburg About You. 2020 hat der Unternehmer das Kunst- und Kulturzentrum "Grüner Jäger" auf St. Pauli übernommen.