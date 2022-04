Täter auf der Flucht

Schüsse vor Hamburger Luxushotel – Verdächtiger wieder frei

20.04.2022, 07:30 Uhr | pb, t-online

Polizeibeamte stehen an dem abgesperrten Bereich in der Innenstadt: Eine Festnahme führte offenbar nicht zum Täter. (Quelle: TNN/dpa/dpa)

Großeinsatz der Polizei vor dem noblen "Vier Jahreszeiten": Ein Streit eskaliert, mehrere Schüsse fallen – ein Mann wird dabei am Bein verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

In der Hamburger Neustadt ist am Dienstagnachmittag bei einem Streit ein Mann nach offenbar mehreren Schüssen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin t-online bestätigte, war die Polizei daher mit einem Großaufgebot im Einsatz in der Großen Theaterstraße an der Binnenalster. Ein zunächst Verdächtiger ist nun offenbar wieder auf freiem Fuß.

Demnach sei es zunächst vor dem Luxushotel "Vier Jahreszeiten" zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Bei der Auseinandersetzung erlitt demnach ein 35 Jahre alter Mann eine Schussverletzung am Bein. Gegen etwa 17.30 Uhr sei daraufhin die Polizei alarmiert worden. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Polizeisprecher sagte später der Nachrichtenagentur dpa, dass vier Menschen nach den Schüssen zu Fuß geflüchtet seien. Zudem kannten sich Täter und Opfer, wie die Polizei gegenüber NDR 90,3 angab.



Einsatz in Hamburg: Mann in der Nähe des Jungfernstiegs angeschossen

Die Beamten hätten kurz nach dem Vorfall "umfangreiche Fahndungsmaßnahmen" nach dem oder den Tätern eingeleitet. Zu den Hintergründen des Vorfalls sei noch nichts bekannt, man stehe am Anfang der Ermittlungen, sagte die Sprecherin t-online.

Einsatzkräfte vor Ort: Ein Mann wurde in der Nähe des "Vier Jahreszeiten" in Gewahrsam genommen. (Quelle: Blaulicht-News)



Auf Bildern eines Fotografen von vor Ort war zu sehen, wie ein Mann von Einsatzkräften am Neuen Jungfernstieg in Gewahrsam genommen wurde. Laut "Hamburger Abendblatt" habe sich der Mann zuvor auffällig verhalten und Ähnlichkeiten mit einer an der Tat beteiligten Personen aufgewiesen. Nun ist der Mann wieder frei: Wie NDR 90,3 berichtet, habe sich der Verdacht gegen ihn nicht bestätigt.

Rund um den Tatort war das Gebiet am Abend weiträumig von Polizeibeamten abgesperrt worden. Fußgänger durften deshalb die Straße Neuer Jungfernstieg nicht betreten. Das "Fairmont Vier Jahreszeiten"-Hotel in der Hamburger Neustadt ist ein Fünf-Sterne-Hotel, es zählt zu den exklusivsten Unterkünften der Hansestadt.