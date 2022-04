Hamburg

Behindertensport: HSV gewinnt Werner-Otto-Preis

20.04.2022, 16:39 Uhr | dpa

Der Hamburger SV ist für seine Bemühungen um den Behindertensport mit dem Werner-Otto-Preis ausgezeichnet worden. Geehrt wurde das Angebot des HSV, in seiner Inklusionssport-Abteilung eine Fußball-Mannschaft für amputierte Menschen aufzubauen. Das Team nimmt in einer Spielgemeinschaft mit Berlin und Braunschweig am bundesweiten Ligabetrieb teil.

Der von der Alexander-Otto-Sportstiftung ausgeschriebene Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Mit jeweils 5000 Euro verbundene Anerkennungen erhielten der Eimsbütteler TV für seine inklusiven Schwimmgruppen, der Norddeutsche Regattaverein für seine Segelangebote für Blinde und Sehbehinderte sowie der SOV Lüneburg, der auch Rollstuhlfahrern Stand-Up-Paddeling ermöglicht.

"Die mit dem Werner-Otto-Preis ausgezeichneten Projekte sind leuchtende Beispiele dafür, mit welcher Kreativität und Leidenschaft unsere Sportvereine Barrieren für Menschen mit Behinderungen aus dem Weg räumen", sagte der Hamburger Sportsenator Andy Grote (SPD) während der Preisverleihung im Hamburger Rathaus.