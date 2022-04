Hamburg

Sonne und Wolken am Wochenende im Norden

22.04.2022, 06:43 Uhr | dpa

In den kommenden Tagen wird es im Norden eher freundlich. Am Freitag kann es Richtung Ratzeburg und Elbe zeitweise stärker bewölkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Auch ein paar Regentropfen können vom Himmel fallen. Sonst gibt es aber auch längere sonnige Phasen. Die Tageshöchstwerte liegen von Ost nach West bei 13 bis 17 Grad, an einigen Küstenabschnitten der Ostsee bei etwa 11 Grad.

In der Nacht zum Samstag ist es weitgehend trocken. Zeitweise ist es wolkig, sonst klar. Die Temperaturen sinken auf vier bis sieben Grad. Auch am Samstag gibt es neben einigen Wolkenfeldern längere sonnige Phasen. Es bleibt trocken bei Temperaturen von 15 Grad in Ostholstein und 18 Grad in Hamburg. An einigen Abschnitten der Ostseeküste betragen die Tageshöchstwerte zwölf Grad.