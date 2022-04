Hamburg

Taxi prallt gegen Ampelmast: Drei Menschen verletzt

23.04.2022, 09:09 Uhr | dpa

Ein Taxifahrer ist in Hamburg aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast geprallt. Drei Fahrgäste seien bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen leicht verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine der drei Frauen erlitt demnach eine Platzwunde am Kopf und musste vor Ort behandelt werden. Der Taxifahrer blieb nach Angaben des Sprechers unverletzt. Das Taxi sei bei dem Unfall stark beschädigt worden. Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang aufklären.