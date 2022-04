Hamburg

Meist freundliches Wetter und stellenweise Regen im Norden

24.04.2022, 09:09 Uhr | dpa

Die Menschen im Norden können sich in den kommenden Tagen auf insgesamt eher freundliches Wetter einstellen. Am Sonntag gibt es längere freundliche Abschnitte an der Westküste, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Stellenweise kann es aber etwas regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. An einigen Küstenabschnitten der Ostsee werden nur zehn Grad erreicht. In der Nacht zum Montag ist es vielfach wolkig. Örtlich kann es etwas regnen bei Tiefstwerten von etwa fünf Grad. Am Montag ist es vor allem im Binnenland weitgehend trocken, an der Küste heiter. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad, an der Küste bei Wind bei etwa 11 Grad.