Hamburg

Grill und Wasserpfeife in Küche: Fünf Menschen verletzt

24.04.2022, 10:01 Uhr | dpa

Wegen einer Wasserpfeife und einem Grill in einer Küche sind in Hamburg am Sonntagmorgen fünf Menschen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Unter den Verletzten ist auch ein elfjähriger Junge, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen sagte. Der Rettungsdienst war demnach wegen eines anderen Einsatzes am Sonntagmorgen in dem Mehrfamilienhaus als die Kohlenstoffmonoxid-Melder der Einsatzkräfte ausschlugen.

Die Betroffenen seien vor Ort untersucht und dann zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob in der Küche geraucht und gegrillt wurde oder die Wasserpfeife oder der Grill nur dort abgestellt wurden, war zunächst unklar. Auch der genaue Hergang des Unfalls war zunächst bekannt.