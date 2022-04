Hamburg

Mehr als 7000 Hamburger Schüler nutzen Lernferien

24.04.2022, 14:39 Uhr | dpa

Ein Schüler sitzt an einem Schreibtisch und erledigt Aufgaben. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Hamburgs Schülerinnen und Schüler haben auch in den Frühjahrsferien 2022 kostenfreie Lernangebote der Schulen genutzt, um durch die Pandemie verursachte Lernlücken aufzuholen. 7212 Schülerinnen und Schüler nahmen an insgesamt 910 Kursen teil, wie die Hamburger Schulbehörde am Sonntag mitteilte. "Es ist sehr erfreulich, dass unsere Angebote gut angenommen werden", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).

Nach Angaben der Behörde handelte es sich in der Regel um einwöchige Kurse in kleinen Lerngruppen mit 15 Schulstunden pro Woche. Mit dem Angebot sollten Lernrückstände aufgeholt und die Schülerinnen und Schüler auch gezielt auf die im Frühjahr beginnenden Abschlussprüfungen und die im Sommer anstehenden Übergänge vorbereitet werden.

Die Hamburger Lernferien wurden nach Angaben der Behörde zum sechsten Mal angeboten. Die Lernangebote umfassten demnach sowohl Grundschulen, Stadtteilschulen, Gymnasien als auch Sonderschulen. Die bislang höchste Teilnehmerzahl mit mehr als 10 500 Kindern und Jugendlichen wurde den Angaben zufolge in den Frühlingsferien 2021 verzeichnet.