Streit auf Hinterhof-Parkplatz

Messerstecher verletzen sich gegenseitig lebensgefährlich

25.04.2022, 07:39 Uhr | dpa, t-online, mtt

Polizei am Tatort: Noch ist unklar, wieso die Kontrahenten in Streit gerieten. (Quelle: JOTO)

Zwei Männer haben bei Hamburg mit Messern aufeinander eingestochen. Einer soll sich noch stark blutend zum Marktplatz geschleppt haben. Beide schweben in Lebensgefahr.

Bei einer Messerstecherei in Tostedt im Kreis Harburg bei Hamburg haben sich am Sonntag zwei Männer gegenseitig lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher in Buchholz.

Eine Spaziergängerin habe die beiden Verletzten entdeckt und die Polizei alarmiert, hieß es. Das "Hamburger Abendblatt" zitierte einen Augenzeugen: "Ein Verletzter schleppte sich stark blutend zum Marktplatz."

Polizei über den Streit bei Hamburg: Beide Kontrahenten zückten Messer

Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshelikopter aus Hamburg soll im Einsatz gewesen sei.



Wieso es zu dem Streit kam, in dessen Verlauf laut Polizei offenbar beide Kontrahenten Messer zückten, ist noch völlig unklar. Die Männer gingen einem Reporter vor Ort zufolge gegen 15.45 Uhr auf einem Hinterhofparkplatz neben dem Marktplatz "Am Sande" aufeinander los. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab und sicherte bis zum Abend Spuren

Einer der beiden Verletzten ist 32 Jahre alt. Zum zweiten Beteiligten konnte der Polizeisprecher noch keine näheren Angaben machen.