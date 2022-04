Hamburg

Motorboot bei Brand zerstört: Anwohner leicht verletzt

25.04.2022, 07:27 Uhr | dpa

Bei einem Brand in Hamburg-Eilbek sind am späten Sonntagabend ein Motorboot und mehrere Garagen zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in einem Hinterhof ausgebrochen, in dem sich vermietete Garagen befinden. Ein 38-jähriger Anwohner versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Er habe eine Brandverletzung an der Hand sowie eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. In dem Hinterhof wurden laut Polizei eine aufgedrehte Gasflasche, ein Benzin-Kanister sowie ein Feuerzeug gefunden. Daher werde nun wegen Brandstiftung ermittelt. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht.