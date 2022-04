Mehr als 1.000 Neuinfektionen

Inzidenz sinkt auf 1.105,3

25.04.2022, 12:26 Uhr | t-online

Das Coronavirus verbreitet sich in Hamburg trotz einer strengen Maskenpflicht weiter. Die Inzidenz sinkt seit Wochen leicht. Sie liegt weiterhin über dem Wert von 1.000.

Am Montag hat die Stadt Hamburg 1.156 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit erreicht die Inzidenz in der Hansestadt einen Wert von 1.105,3.

Nach Zahlen des RKI liegt die Inzidenz bei 937,0. Die Differenz beruht auf unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es gemessen an 100.000 Bürgern innerhalb von sieben Tagen in Hamburg gegeben hat.

Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen ist jeweils zurückgegangen. Sie liegt bei 416, beziehungsweise 43.