Hamburg

Drei teure Autos von Urlaubern am Flughafen gestohlen

25.04.2022, 14:21 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger soll am Hamburger Flughafen drei teure Autos von Urlaubern gestohlen haben. Der Verdächtige habe dafür vorher möglicherweise die Schlüssel unter anderem durch Taschendiebstahl erlangt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 22-Jährige sei am Freitag vorläufig festgenommen worden. Der teuerste Wagen hatte den Angaben zufolge einen Wert von über 220.000 Euro.

Die Autos waren demnach von den Besitzern während ihres Urlaubes in den Parkhäusern des Hamburger Flughafens abgestellt worden. Ermittlungen der Kriminalpolizei am Hamburger Flughafen führten auf die Spur des 22-Jährigen, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Alle drei Autos seien im Hamburger Stadtgebiet wieder gefunden und den Besitzern übergeben worden.