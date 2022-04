"Erleichterungen genießen"

Ab 1. Mai: Hamburg hebt Corona-Maßnahmen auf

26.04.2022, 12:46 Uhr | t-online

Während in 14 Bundesländern die meisten Corona-Maßnahmen zum ersten April aufgehoben wurden, mussten Hamburger in Innenräumen auch weiterhin Masken tragen. Damit ist nun Schluss: Die Hotspot-Regelung läuft aus.

Der Hamburger Senat hat das Ende der Hotspot-Regelungen in der Hansestadt beschlossen. Das bedeutet: Ab dem 1. Mai gilt in Innenräumen keine Maskenpflicht mehr. Das verkündete der Senat in der Landespressekonferenz am Dienstag. Auch das 2G- und das 3G-Modell entfällt.

Lediglich im Öffentlichen Personennahverkehr muss weiterhin eine Maske getragen werden. In Einrichtungen, in denen vulnerable Personen behandelt werden, wie in Krankenhäusern, müssen Besuchende weiterhin einen negativen Corona-Test vorweisen.

Während die Lage vor einigen Wochen noch "alles andere als entspannt" war, sei dies nun anders, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher. Die Anzahl der Patienten in den Krankenhäusern der Hansestadt mit einem positiven Corona-Test sei zum ersten Mal unter den Wert von 400 gesunken. (Hier lesen Sie mehr.)

Die Personallage sei zwar noch nicht entspannt, aber bessere sich stetig. "Es besteht kein Anlass mehr, die Maßnahmen noch weiter zu verlängern", so Tschentscher. Auch saisonale Bedingungen kommen der Stadt entgegen.

Bürgermeister Tschentscher betonte außerdem, dass der Senat die Stadt nicht zum Hotspot erklärt habe, sondern eine Schutzmaßnahme aufrechterhalten wurde.