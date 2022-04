Hamburg

Hamburg Towers bei Meister und Pokalsieger Berlin gefordert

26.04.2022, 15:50 Uhr | dpa

Ein Ball fliegt auf den Korb zu, an dem ein Logo der Basketball-Bundesliga klebt. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Sieg fehlt den Bundesliga-Basketballern der Hamburg Towers noch, um aus eigener Kraft den Einzug in die Playoffs zu schaffen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich den Schützlingen von Trainer Pedro Calles bereits am Mittwoch. Allerdings wartet in der Partie beim aktuellen Meister und Pokalsieger Alba Berlin (19.00 Uhr/Magentasport) eine hohe Hürde auf die Hanseaten.

"Wir haben nicht viel Zeit, um uns auf die Partie vorzubereiten", sagte Calles, dessen Mannschaft am Sonntag einen überraschenden 87:83-Heimsieg über den FC Bayern gefeiert hatte. Der Spanier dämpfte die Erwartungen: "Wir dürfen jetzt aber nicht erwarten, dass es genauso läuft wie gegen München." Die Berliner würden in seinen Augen ihren derzeit besten Basketball spielen.

Max die Leo unterstrich die Bedeutung der K.o.-Runde: "Eine weitere Playoff-Teilnahme wäre für den Club und das Team eine großartige Leistung." Der Schlüssel zu Erfolg liegt für den 29 Jahre alten Guard in einer konzentrierten Abwehrleistung: "Nur 35 Minuten gute Verteidigung werden nicht reichen, denn dann verbleiben immer noch fünf Minuten, in denen Alba das Spiel an sich reißen kann. Und das wäre für unsere Spielweise schmerzhaft."