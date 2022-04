Großer Einsatz in Hamburg

Geiselnahme im Stadtpark? Polizei nimmt Ex-Strafgefangenen fest

26.04.2022, 17:16 Uhr | pb, t-online

Polizei-Einsatz in Hamburg (Symbolfoto): Ein Mann wurde am Stadtpark festgenommen. (Quelle: Blaulicht News/imago images)

Großeinsatz der Polizei im Stadtpark: Ein früherer Strafgefangener wollte offenbar eine JVA-Mitarbeiterin entführen. Als er ihr zu ihrem Auto folgt, schlagen die Ermittler zu.

Am Dienstagnachmittag war die Polizei in Hamburg mit mehreren Beamten am Stadtpark in Winterhude im Einsatz. Der Grund: die mögliche Entführung einer Mitarbeiterin einer Justizvollzugsanstalt (JVA).



Wie ein Polizeisprecher t-online bestätigte, hatten die Ermittler Informationen erhalten, wonach eine JVA-Mitarbeiterin im Stadtpark von einem früheren Strafgefangenen bedroht und sich vermutlich sogar in dessen Gewalt befinden würde.

Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet. Demnach habe der Verdächtige früher in der JVA Fuhlsbüttel eingesessen – weshalb, ist unklar. Der Polizeisprecher berichtete t-online von einem wohl dramatischen Einsatz: Kurz nach den Hinweisen sei es gelungen, das Auto der Frau am Stadtpark zu entdecken – daraufhin wurden im Umfeld des Wagens auch zivile Kräfte zusammengezogen.

Vorfall im Hamburger Stadtpark: Polizei wegen Geiselnahme alarmiert

Doch als die Beamten sich dem Pkw näherten, war das Auto leer. Dann hatten die Ermittler Glück: Kurze Zeit später seien die JVA-Mitarbeiterin und der frühere Gefängnisinsasse tatsächlich an dem Parkplatz des Wagens aufgetaucht.



Mehrere Polizeibeamte hätten den Verbrecher daraufhin überwältigt, er wurde vorläufig festgenommen und blieb dann auch in Polizeigewahrsam. Nun haben Ermittler der örtlichen Kriminalpolizei den Fall übernommen – dabei muss auch geklärt werden, was genau der Mann beabsichtigt hatte. Bis dahin ist unklar, ob er sich noch vor einem Haftrichter verantworten muss.

Laut dem "Hamburger Abendblatt" und "Bild"-Zeitung wurde die Justizvollzugsangestellte in einem alarmierten Rettungswagen behandelt.