HSV-Trainer zum Aufstiegsrennen: "Gesetzt ist gar nichts"

28.04.2022, 15:35 Uhr | dpa

HSV-Trainer Tim Walter sieht den Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga noch nicht als entschieden an. Auch Tabellenführer Werder Bremen und der Zweite Schalke 04 stehen als Bundesliga-Rückkehrer längst nicht fest. "Gesetzt ist noch gar nichts. Es sind noch drei Spieltage zu spielen", sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Partie des Hamburger SV am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt. "Die anderen Mannschaften müssen ihre Hausaufgaben auch machen."

Der HSV hat sich bis auf drei Punkte zum Aufstiegsrelegationsplatz herangearbeitet, nachdem er zuvor schon deutlich abgeschlagen war. Das Restprogramm scheint machbar zu sein. Nach den bereits als Absteiger feststehenden Ingolstädtern folgen noch die Spiele gegen Hannover 96 und bei Hansa Rostock.

Auf Rechnereien will sich Walter nicht einlassen. "Trotzdem - wie ich es auch schon so häufig angesprochen habe - interessiert es mich wenig, was die anderen machen", sagte der 46-Jährige. "Ich kann nur beeinflussen, was der HSV und was meine Mannschaft macht. Darum sind wir gut beraten, nur auf das zu schauen, was wir machen."

In Ingolstadt kann Walter voraussichtlich auf Stürmer Robert Glatzel zählen. Der mit 18 Zweitligatoren erfolgreichste Hamburger hatte wegen einer Erkältung zwei Tage mit dem Training ausgesetzt und kehrte am Donnerstag wieder auf den Rasen zurück.