Kaufhof-Gebäude in Mönckebergstraße gekauft

29.04.2022, 12:59 Uhr | dpa

Der US-Projektentwickler Tishman Speyer hat das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Hamburger Mönckebergstraße gekauft. Er habe das sogenannte Klöpperhaus von der Württembergischen Lebensversicherung für den Tishman Speyer European Real Estate Venture IX Value-Add Fonds erstanden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Tishman Speyer hat den Angaben zufolge in Hamburg in den vergangenen 24 Monaten bereits das Gruner & Jahr-Verlagshaus im Hafen sowie ein Geschäftshaus am Gänsemarkt gekauft.

Das vom Architekten Johann Friedrich Höger entworfene Klöpperhaus wurde den Angaben zufolge 1913 für die Wollhandelsfirma Wilhelm Klöpper als Bürogebäude errichtet. 1965 habe die Kaufhof-Gruppe das Gebäude hinter der historischen Fassade umgebaut und bis zu seiner Schließung 2020 als Kaufhaus betrieben. Die denkmalgeschützte Immobile hat direkten Zugang zum Hauptbahnhof und liegt am Beginn von Hamburgs Haupteinkaufsstraße.

"Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio um diese außergewöhnliche Immobilie erweitert haben", sagte Tishman-Speyer-Deutschlandchef Florian Reiff. Die gemischt-genutzte Immobilie soll den Angaben zufolge künftig moderne und flexible Büroflächen, kuratierte Einzelhandels- und Kulturflächen sowie potenziell auch Wohnflächen bieten.