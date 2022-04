"Green Kayak"-Saison startet

Paddeln für die Umwelt – mit Gratis-Kajaks zum Müllsammeln

30.04.2022, 14:14 Uhr | t-online, mkr

Die Boote der Initiative "Green Kayak": Ab Mai können sie auch in Hamburg wieder genutzt werden. (Quelle: Umweltbehörde)

Kostenlos für mehrere Stunden mit dem Kajak auf der Alster oder der Bille fahren? Das ist in Hamburg möglich. Es gibt nur eine Bedingung.

Der Winter ist überstanden und es heißt raus aufs Wasser: Ab 1. Mai stehen in Hamburg wieder die "Green Kayaks" für Gratis-Paddeltouren bereit, wie die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft am Freitag mitteilte.



Es gebe nur eine Bedingung: Beim gemeinsamen Paddelspaß müsse das Wasser vom Müll befreit werden. Die Umweltbehörde fördert die grünen Kajaks der dänischen Initiative bereits im vierten Jahr.

"Es ist toll, dass wir in Hamburg die Möglichkeit haben, Wassersport und Freizeit mitten in der Stadt zu ermöglichen. Umso wichtiger ist es, dass unsere Gewässer sauber bleiben", sagte Umweltsenator Jens Kerstan.



Hamburg: Nutzung ohne Vorerfahrung möglich

Insgesamt acht Kajaks stehen in fünf Verleihstationen in Hamburg zur Verfügung. Die Boote können auf der Alster, in den anliegenden Kanälen sowie auf der Gose-Elbe und der Bille genutzt werden.

Vorerfahrung ist für die robusten grünen Zwei-Personen-Boote nicht vonnöten. An Bord befinden sich zwei Schwimmwesten, ein Eimer und zwei Müllgreifer.



Auch eine Karte des Gewässers und ein Infoflyer mit Tipps, welche Bereiche nicht befahren werden sollten, um Vögel oder sensible Pflanzen zu schützen, sind vorhanden.

Schon mehr als 18 Tonnen Müll gesammelt

Nach der Tour wird die gesammelte Müllmenge gewogen und registriert. In der vergangenen Saison 2021 kamen dabei rund 5,6 kg Müll pro Tour zusammen.



Insgesamt wurden seit April 2019 über 18 Tonnen Müll von mehr als 5.000 Menschen aus den Hamburger Gewässern gefischt.

Unter dem Hashtag #greenkayak können in den sozialen Medien zudem Fotos und Berichte von den Paddeltouren geteilt werden.