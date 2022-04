Hamburg

Dressel weist Vorwurf der Einflussnahme im Steuerfall zurück

29.04.2022, 15:52 Uhr | dpa

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat den Vorwurf der Einflussnahme auf die steuerliche Behandlung der in den "Cum-Ex"-Skandal verwickelten Warburg Bank erneut zurückgewiesen. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss verwies er am Freitag auf entsprechende Ausführungen in der Hamburgischen Bürgerschaft vom September 2020 - damals sei das, was an Vorwürfen im Raum stand, schon ausgeräumt worden.

In Hamburg sei es auch schon unter seinem Vorgänger, dem heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), gängige Praxis gewesen, dass bei "Cum-Ex"-Gestaltungen "alle Hebel in Bewegung gesetzt" würden, um "jeden Cent zurückzuholen, so dass für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kein Schaden entsteht".

Die Entscheidung der Finanzverwaltung, Steuerrückforderungen gegen die Warburg Bank zunächst verjähren zu lassen, sei angesichts des Kenntnisstandes damals nachvollziehbar. Dressel warnte davor, "mit der Tatsachenkenntnis von heute Entscheidungen von 2016/2017 zu beurteilen". Er habe sich darauf verlassen, "dass unsere Steuerverwaltung bemüht ist, vermeintlich verjährte Ansprüche wieder zurückzuholen".

Nach der Verurteilung zweier ehemalige Börsenhändler wegen "Cum-Ex"-Geschäften und der gerichtlich angeordneten Einziehung von 176,5 Millionen Euro bei der Warburg Bank, die am Freitag vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde, herrsche jetzt "ein Höchstmaß an rechtlicher Klarheit". Dies sei aber erst durch die strafrechtliche Aufarbeitung möglich geworden. "Diese Werkzeuge der Strafprozessordnung stehen im steuerrechtlichen Verfahren nicht zur Verfügung."

Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den "Cum-Ex"-Skandal verwickelten Warburg Bank genommen haben. Hintergrund sind Treffen des damaligen Bürgermeisters und jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz 2016 und 2017 mit den Mitinhabern der Bank, Max Warburg und Christian Olearius. Gegen Olearius liefen damals schon Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung.