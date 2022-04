Hamburg

"Gute Moral gezeigt": Nürnberg erkämpft Punkt bei St. Pauli

29.04.2022, 21:07 Uhr | dpa

Nach Abpfiff gab es viele lange Gesichter im Hamburger Millerntor-Stadion. Allerdings hatten nicht die Nürnberger, die 92 Minuten lang hinten lagen, Grund zum Jammern, sondern die dominant auftretenden Hausherren. "Es war ein Spiel mit offenem Visier", sagte Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia am Freitag nach Taylan Dumans spätem Ausgleich zum 1:1 beim direkten Aufstiegskonkurrenten dem TV-Sender Sky. So kann der "Club" nach 32 Spielen doch noch ein wenig Richtung Bundesliga schielen.

Dabei sah es lange nach einem schmerzhaften Ende der Aufstiegsambitionen für die Franken aus. In Hamburg fand Nürnberg nur schwer ins Spiel. Nach einer Beinahe-Chance von Pascal Köpke (3. Minute), die St. Paulis Jakov Medic mit der Fußspitze entschärfte, flachte das Spiel der Elf von Trainer Robert Klauß ab.

St. Pauli übernahm das Spielgeschehen, konnte die Spielanteile jedoch lange nicht in Gefahr ummünzen. Leart Paqarada (37.) feuerte einen Schuss aus der Distanz über die Latte, Lukas Daschners Versuch (39.) wurde geblockt. Für Nürnberg versuchte sich Lino Tempelmann (40.), doch der Schuss ging deutlich über das Tor.

St. Pauli wurde in der zweiten Halbzeit gefährlicher. Daschner und Daniel-Kofi Kyereh hielten den Ball am Strafraumrand, Finn Becker (57.) traf mit seinem wuchtigen Abschluss nur den Pfosten. Was durch freie Kombinationen nicht gelang, wurde dann durch einen Standard ermöglicht: Kyereh (74.) verwandelte einen Elfmeter für St. Pauli zur verdienten Führung. Zuvor war Igor Matanovic im Duell mit Nürnbergs Asger Sörensen zu Boden gegangen.

Nun war Nürnberg gefordert und Taylan Dumans zeigte seine Qualitäten. Erst tankte sich der in der 76. Minute eingewechselte FCN-Profi durch die gegnerische Abwehr, verzog dann allerdings wuchtig im Abschluss. In der Nachspielzeit machte es der 24-Jährige besser und verwandelte zum späten Ausgleich. Manuel Schäffler hatte den Ball nach Flanke von Nikola Dovedan mit der Brust aufgelegt. "Wir haben eine gute Moral gezeigt", sagte Mathenia. So kann der "Club" doch noch seine Mini-Chance im Aufstiegskampf wahren.