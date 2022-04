Hamburg

Hamburg-Eppendorf: Durchsuchungen und Festnahmen

30.04.2022, 10:03 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend mehrere Räumlichkeiten wegen des Verdachts auf Drogenhandel durchsucht. Unter anderem handelte es sich um ein Restaurant in Hamburg-Eppendorf, teilte die Polizei am Samstag mit. Es habe Hinweise gegeben, dass eine Person andere mit Drogen versorge. Daraufhin seien die Durchsuchungen durchgeführt worden. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen.