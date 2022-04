Hamburg

16-Jähriger verletzt 18-Jährigen mit Messer

30.04.2022, 11:47 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend in Hamburg-Billstedt mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine Gruppe Jugendlicher vor einem Döner-Imbiss im Viertel Mümmelmannsberg in Streit. Während der Auseinandersetzung habe der 18-Jährige Schnitt- und Stichverletzungen an Oberschenkel und Rippen erlitten. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung seien zwei Jugendliche aufgegriffen worden, von denen ein 16-Jähriger als Täter identifiziert worden sei, teilte die Polizei weiter mit.