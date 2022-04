Hamburg

Großflottbeker Damen müssen um Bundesliga-Verbleib bangen

30.04.2022, 16:59 Uhr | dpa

Die Hockey-Damen vom Großflottbeker THGC müssen wie schon in der vergangenen Saison in die Abstiegsrunde der Bundesliga. Nach dem 0:2 (0:1) am Samstag gegen den Lokalrivalen Club an der Alster können die Hamburgerinnen nicht mehr unter die Top vier der B-Gruppe kommen. Zwar stehen noch zwei Rückrunden-Partien für den GTHGC an, doch schon jetzt ist klar, dass das Team in den Playdowns auf den TuS Lichterfelde treffen wird. Alster, der UHC und der HTHC haben sich dagegen für das Viertelfinale qualifiziert. Offen ist noch die abschließende Platzierung in den beiden Gruppen.