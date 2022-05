Hamburg

Linke ziehen durch Hamburger Hafencity

01.05.2022, 14:20 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten" sind am 1. Mai Hunderte linke Demonstranten durch die Hamburger Hafencity gezogen. In Sprechchören wurde "Wer hat, der gibt. Wer nicht gibt, wird enteignet" skandiert. Die Polizei sprach von rund 800 Teilnehmern, die dem Aufruf des Bündnisses "Wer hat, der gibt" gefolgt waren. Der Demonstrationszug, in dem auch viele Linksautonome mitliefen, wurde von starken Polizeikräften begleitet.

Linksextreme hatten für Sonntag zu insgesamt drei Demonstrationen in der Hansestadt aufgerufen. Am späteren Nachmittag wollte der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau Hamburg unter dem Motto "Kapitalismus ist Pandemie, Krieg und Krise - Heraus zum revolutionären 1. Mai!" vom Berliner Tor Richtung Barmbek ziehen. Für den Abend hatten Anarchisten eine Demonstration in Wilhelmsburg angemeldet. In beiden Fällen wurden rund 500 Teilnehmer erwartet.