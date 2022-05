1. Mai in Hamburg

2.000 Menschen bei linksextremer Demo am Berliner Tor

01.05.2022

Demonstranten in der Hamburger Hafencity: Am Sandtorkai wurde Pyrotechnik gezündet. (Quelle: Jannis Große/t-online)

Tausende Menschen haben sich am 1. Mai zu Demonstrationen in Hamburg versammelt. Bis zum Nachmittag blieben die Proteste friedlich – Gewaltpotenzial gibt es jedoch vor allem am Abend.

Unter dem Motto "Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten" sind am 1. Mai Hunderte linke Demonstranten durch die Hamburger Hafencity gezogen. In Sprechchören wurde "Wer hat, der gibt. Wer nicht gibt, wird enteignet" skandiert. Die Polizei sprach von rund 800 Teilnehmern, die dem Aufruf des Bündnisses "Wer hat, der gibt" gefolgt waren. Ein Reporter vor Ort schätzte die Zahl der Demonstranten höher ein.

Der Demonstrationszug, in dem auch viele Linksautonome mitliefen, wurde von zahlreichen Polizeikräften begleitet. Am Sandtorkai zündete der Antifa-Block Pyrotechnik, so der t-online-Reporter. Darüber hinaus verlief der Protestzug ohne Zwischenfälle.

Hamburg: Linksextreme und Anarchisten demonstrieren am Abend

Bereits zuvor war eine DGB-Demo mit mehreren tausend Teilnehmern von der Osterstraße zum Fischmarkt gezogen. Daran beteiligten sich zahlreiche Gewerkschaften, Parteien und sozialistische Gruppen. Neben klassischen Gewerkschaftsthemen ging es auch um Abrüstung und Frieden.

Am späteren Nachmittag sammelten sich nach einem Aufruf des vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften Roten Aufbaus Hamburg rund 2.000 Menschen am Berliner Tor, wie der t-online-Reporter berichtete. Unter dem Motto "Kapitalismus ist Pandemie, Krieg und Krise – Heraus zum revolutionären 1. Mai!" zogen sie in Richtung Barmbek.



Für den Abend hatten Anarchisten außerdem eine Demonstration in Wilhelmsburg angemeldet. In beiden Fällen wurden rund 500 Teilnehmer erwartet.