Hamburg

Hamburger Michel feiert 20 Jahre Stiftung St. Michaelis

02.05.2022, 15:38 Uhr | dpa

Die Stiftung St. Michaelis hat zu ihrem 20-jährigen Jubiläum die Aktion "Unser Michel" gestartet. "Wir wollen DANKE sagen, dass sich der Michel seit langem auf die Unterstützung der Hamburger und Michel-Freunde in aller Welt verlassen kann", sagte Hauptpastor Alexander Röder am Montag.

Mit einem Geburtstagsfest am Sonntag (15. Mai) will sich die Stiftung bei allen Förderern bedanken. Mit der Geschichtengalerie "Unser Michel", die seit Montag unter www.Unser-Michel.de freigeschaltet ist, würdigt die Stiftung die Verbundenheit der Menschen mit "ihrem" Michel und ruft dazu auf, einer oder mehreren Geschichten eine Stimme zu geben.

In den Geschichten berichten Menschen, welche Bedeutung der Michel in ihrem Leben spielt. Eine Frau etwa berichtet, dass die Kirche ihr in den Bombennächten 1943 das Leben rettete, für einen Seemann ist der Michel ein "Ankerplatz". Abgestimmt wird mit einer kleinen Spende, die für zukünftige Stiftungsprojekte verwendet wird.

Die Stiftung St. Michaelis wurde vor 20 Jahren zur Rettung des Michel vom damaligen Hauptpastor Helge Adolphsen gemeinsam mit der Haspa und fünf Privatpersonen und einem Stiftungskapital von 75 000 Euro gegründet. Unter dem Motto "Michel mein Michel" sammelte die Stiftung zunächst Spenden für die Fundament- und Außensanierung der Kirche.

Durch Spendenkampagnen mit Rettungsringen, Friedensglocken, Michel-Tafeln, Abendmahlskelchen aus Familiensilber und dem Salz der Erde wurden rund 6700 Michel-Freunde als aktive Förderer gewonnen. Spenden, Zustiftungen und Nachlässe von mehr als 10 Millionen Euro flossen seit 2002 direkt an die Stiftung.