Frachter fährt gegen Silo im Hafen: Kapitän betrunken

Beim Ablegen im Hamburger Hafen ist ein Frachter gegen ein Silo am Elbarm Rethe gestoßen. Angeblich habe es eine Maschinenstörung gegeben, statt rĂŒckwĂ€rts sei das Schiff vorwĂ€rtsgefahren, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 85 Meter lange Massengutfrachter habe bei dem missglĂŒckten Manöver am Montagabend auch einen Dalben, einen Pfahl zum Festmachen von Schiffen, gerammt. Das unter zyprischer Flagge fahrende Schiff sei ebenfalls beschĂ€digt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Atemalkoholprobe bei dem 57 Jahre alten KapitĂ€n habe einen Wert von 2,33 Promille ergeben. ZunĂ€chst hatte "abendblatt.de" ĂŒber den Unfall berichtet.