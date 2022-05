Aktualisiert am 03.05.2022 - 18:38 Uhr

Aktualisiert am 03.05.2022 - 18:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein mutmaĂźlich unter Drogeneinfluss stehender Lkw-Fahrer mit unzureichend gesicherter Ladung ist am Montagnachmittag auf der Autobahn 7 in Hamburg von der Polizei gestoppt worden. Dies berichtete die Polizei am Dienstag.