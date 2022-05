Lkw-Fahrer unter Drogen mit ungesicherte Ladung unterwegs

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Lkw-Fahrer mit unzureichend gesicherter Ladung ist am Montagnachmittag auf der Autobahn 7 in Hamburg von der Polizei gestoppt worden. Dies berichtete die Polizei am Dienstag. Der 27-jährige Lkw-Fahrer sei in Richtung Norden gefahren, als Beamte die unzureichend gesicherten, tonnenschweren Metallplatten auf der Ladefläche bemerkt hätten, die drohten, von der Ladefläche zu rutschen.