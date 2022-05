Weniger Kriegsflüchtlinge kommen nach Hamburg

Die Zahl der Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg in ihrer Heimat in Hamburg Schutz suchen, ist weiter r├╝ckl├Ąufig. In den vergangenen f├╝nf Tagen seien t├Ąglich nur noch zwischen 60 und 200 Kriegsfl├╝chtlinge in der Hansestadt angekommen, sagte am Dienstag ein Sprecher der Innenbeh├Ârde der Deutschen Presse-Agentur. "Bis gestern wurden in Hamburg rund 21 600 Schutzsuchende aus der Ukraine ausl├Ąnderrechtlich registriert."