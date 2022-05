Tausende Kita-Beschäftige streiken in Hamburg

Transferstreit zwischen Bundesligisten bahnt sich an

An diesem Mittwoch wird in Hamburg gestreikt. Hintergrund sind die bundesweiten Tarifverhandlungen fĂŒr die BeschĂ€ftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten. Einige Kitas bleiben komplett geschlossen.

Zahlreiche Kitas sind am Mittwoch in Hamburg von einem Warnstreik betroffen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit mehr als 2.000 Streikenden, sagte ein Sprecher am Morgen.

Um 9 Uhr findet zum Auftakt eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus unweit des Hauptbahnhofs statt.

Hamburg: Teilweise nur Notbetreuungen in Kitas

Verdi hatte die pÀdagogischen BeschÀftigten von sechs Betreibern in Hamburg dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Nach Angaben des Sprechers bleiben einige Kitas komplett geschlossen, weil die gesamte Belegschaft streikt. In anderen Einrichtungen gebe es Notbetreuungen.

Auch in anderen BundeslĂ€ndern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-WĂŒrttemberg, Bayern, dem Saarland oder in Rheinland-Pfalz sind Arbeitsniederlegungen unter anderem an KindertagesstĂ€tten geplant.

Kritik von Arbeitgeberseite

Am Montag hatten bereits BeschÀftigte der Sozialarbeit ihre Arbeit niedergelegt. Am Donnerstag sollen die Mitarbeiter der Behindertenhilfe folgen.

Verdi fordert fĂŒr die bundesweit rund 330.000 BeschĂ€ftigten im Sozial- und Erziehungsdienst neben einer besseren Bezahlung auch attraktivere Arbeitsbedingungen.