Hamburg Warnstreiks an Hamburger Kitas und im Ganztag an den Schulen Von dpa 04.05.2022 - 02:23 Uhr Ein Erzieher einer Kindertagesst├Ątte nimmt in einer Verdi-Weste an einem Warnstreik teil.

Wegen eines Warnstreiks an Hamburger Kitas und im Ganztag an den Schulen m├╝ssen sich zahlreiche Eltern am Mittwoch eine Alternative f├╝r die Betreuung ihrer Kinder suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat die p├Ądagogischen Besch├Ąftigten der Einrichtungen der Elbkinder, der Rudolf-Ballin-Stiftung, des Studierendenwerks, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Hamburger Schulvereins und der Asklepios Kitas aufgerufen, im Rahmen eines bundesweiten Streik- und Aktionstags die Arbeit niederzulegen.

Zum Auftakt am Morgen (9.00 Uhr) ist eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus unweit des Hauptbahnhofs geplant. Anschlie├čend wollen die Streikenden zum Rathausmarkt ziehen, wo um 12.00 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist. Am Montag hatten sich bereits Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei F├Ârdern und Wohnen sowie bei den Asklepios Kliniken und am Universit├Ątsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) an einem Warnstreik beteiligt. Am Donnerstag sollen Besch├Ąftigte der Behindertenhilfe die Arbeit niederlegen.