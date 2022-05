Boris Becker: So waren die ersten Tage in Haft

Hamburg Gedichtsammlung von US-Poetin Gorman erscheint am 4. Juni Von dpa 04.05.2022 - 12:33 Uhr Lesedauer: 1 Min. Die Dichterin Amanda Gorman liest bei der Amtseinf├╝hrung von US-Pr├Ąsident Biden das Gedicht "The Hill We Climb". (Quelle: Patrick Semansky/AP Pool/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Mit ihrem Gedicht "The Hill We Climb - Den H├╝gel hinauf", das sie bei der Amtseinf├╝hrung von US-Pr├Ąsident Joe Biden vortrug, hatte Amanda Gorman weltweit f├╝r Aufsehen gesorgt. Nach einem Kinderbuch im Herbst ver├Âffentlicht der Hamburger Hoffmann und Campe Verlag am 4. Juni die erste Gedichtsammlung der jungen Afroamerikanerin. "In ihrem Gedichtband widmet sich Gorman erneut mit einer umwerfenden poetischen Kraft den Themen, die ihr am Herzen liegen: Demokratie, Weltoffenheit, Antirassismus, Feminismus und Chancengleichheit", teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit.

Die englische Ausgabe mit dem Titel "Call Us What We Carry" war im Dezember erschienen und hatte es sofort auf Platz 1 der "New York Times"-Bestsellerliste geschafft. F├╝r die zweisprachige Ausgabe "Was wir mit uns tragen - Call Us What We Carry" hat der Verlag die beiden ├ťbersetzerinnen Marion Kraft und Daniela Seel beauftragt.

"Mit Marion Kraft konnten wir eine besonders renommierte ├ťbersetzerin gewinnen, die sich u. a. mit der ├ťbertragung von B├╝chern und Essays zu Rassismus, Literatur, Feminismus und der Schwarzen Bewegung in Deutschland einen Namen gemacht hat. Daniela Seel ist ├ťbersetzerin und Lyrikerin und hat bereits Amanda Gormans Kinderbuch "Change. Eine Hymne f├╝r alle Kinder" ins Deutsche ├╝bertragen", sagte Verlagssprecherin Lisa Bluhm der dpa.