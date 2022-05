Lichtblick investiert halbe Milliarde Euro

Der Hamburger ├ľko-Energieversorger Lichtblick will sich von einem Energieverk├Ąufer zu einem Produzenten von erneuerbaren Energien entwickeln. "Wir investieren in den kommenden fu╠łnf Jahren gemeinsam mit unserem Mutterkonzern Eneco 500 Millionen Euro in deutsche Wind- und Solarparks", ku╠łndigte Lichtblick-Chef Constantin Eis am Mittwoch an. Die ersten Solarparks sollen demnach bereits in diesem Jahr ans Netz gehen. Bis 2026 will das Unternehmen Anlagen mit einer Kapazit├Ąt von bis zu einem Gigawatt (GW) in Deutschland betreiben. "Wir entwickeln Lichtblick vom Energieh├Ąndler zu einem vertikal integrierten Energieunternehmen", sagte Eis. "Bis 2026 wollen wir 45 Prozent unseres Gewinnes in neuen Gesch├Ąftsfeldern erzielen."