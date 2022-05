Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hat einen Mann tot in seiner Hamburger Wohnung gefunden. Die Polizei konnten kurz darauf einen VerdÀchtigen festnehmen. Er sitzt in U-Haft.

Ein 60-jĂ€hriger Mann hat sich am Dienstagabend bei der Justizvollzugsanstalt FuhlsbĂŒttel in Hamburg gemeldet und erklĂ€rt, seinen Nachbarn in einem Streit getötet zu haben. Die Mordkommission nahm ihn fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.