Nachbarn im Streit getötet: Täter stellt sich der Polizei

Bei einem Streit in Hamburg-FuhlsbĂŒttel hat ein Mann am Dienstagmorgen seinen 66 Jahre alten Nachbarn getötet. Anschließend stellte sich der 60-jĂ€hrige Deutsche, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Mordkommission hat die Ermittlungen, insbesondere zu den HintergrĂŒnden der Tat, ĂŒbernommen.