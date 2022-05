Europas größte Kupferhütte Aurubis geht am Stammsitz Hamburg in einen Wartungsstillstand. Dazu wird die gesamte Rohhütte samt der angeschlossenen Produktionsanlage für Schwefelsäure außer Betrieb genommen. "In den kommenden Wochen führt Aurubis in diesen Bereichen an wesentlichen Anlagen insgesamt 480 Maßnahmen zur technischen Erneuerung und Instandhaltung durch", teilte die Aurubis AG am Mittwoch mit. Die Gesamtinvestition in den Stillstand belaufe sich auf rund 72 Millionen Euro. Kunden spüren von dem bis Mitte Juni geplanten Stillstand den Angaben zufolge nichts. Sie würden durchgehend beliefert, versichert das Unternehmen.