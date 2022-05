Aktualisiert am 04.05.2022 - 20:51 Uhr

Noch am Abend muss eine Fliegerbombe in Finkenwerder entschärft werden. Das Gelände rund um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt.

Auf dem Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder ist eine rund 450 Kilogramm schwere Bombe gefunden worden. Der chemische Langzeitzünder der 1.000-Pfund-Bombe sollte nach Angaben der Feuerwehr nach dem Fund am Mittwochnachmittag noch am Abend entschärft werden.