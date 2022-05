Preise für Luxusimmobilien schießen weiter in die Höhe

Preise f├╝r Luxusimmobilien schie├čen weiter in die H├Âhe

Eine Wohnimmobilie im edlen Hamburger Stadtteil Blankenese f├╝r 27,5 Millionen Euro und Quadratmeterpreise f├╝r eine Eigentumswohnung ├╝ber 34.000 Euro: Trotz des schon seit Jahren anhaltenden Booms auf den Immobilienm├Ąrkten ist bei den Preissteigerungen f├╝r Wohnungen und H├Ąuser kein Ende in Sicht. Das geht aus einer am Donnerstag ver├Âffentlichten Untersuchung des bundesweit operierenden Hamburger Immobilienmaklers Dahler & Company hervor. Basis sind Daten des Gutachterausschusses ├╝ber tats├Ąchlich erfolgte Transaktionen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Das Gesch├Ąft mit Luxusimmobilien habe bereits in den vergangenen Jahren immer wieder zugelegt. Allein im vergangenen Jahr sei die Zahl der Transaktionen bei Eigentumswohnungen um 66 Prozent und bei Ein- und Zweifamilienh├Ąusern um 21 Prozent gegen├╝ber 2020 gestiegen. "In Summe wurden 2021 in den untersuchten Teilm├Ąrkten 996 Immobilien ver├Ąu├čert, die einen Gesamtumsatz von rund 1,84 Mrd. Euro erzielten." Dahler hat sich bei der Untersuchung auf das Topsegment des Marktes konzentriert, sprich Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis ├╝ber 10 000 Euro oder H├Ąuser mit Preisen jenseits einer Million Euro.