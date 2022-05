Gericht: Maßnahmen gegen G20-Protestcamp waren rechtswidrig

Fast f├╝nf Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat das Verwaltungsgericht Ma├čnahmen gegen ein Protestcamp f├╝r rechtswidrig erkl├Ąrt. Die Polizei h├Ątte den Zugang zur Halbinsel Entenwerder, wo am 2. Juli das Antikapitalistische Camp aufgebaut werden sollte, nicht absperren d├╝rfen, teilte ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag mit. Nach Auffassung der Richter fiel das angemeldete Zeltlager in erheblichen Teilen unter das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Vor diesem Hintergrund seien das zun├Ąchst erlassene Verbot des Protestcamps und die sp├Ątere Untersagung von Schlafzelten, Duschen und K├╝chen rechtswidrig gewesen (Az. 21 K 264/18).