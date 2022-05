Insgesamt rechnet der f├╝nftgr├Â├čte deutsche Airport f├╝r das Jahr 2022 mit rund 11 Millionen Passagieren. Das sind nach Angaben von Janet Niemeyer, der Pressesprecherin des Flughafens, 36 Prozent weniger als in 2019, daf├╝r aber doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.

Lufthansa-Tochter plant so viele Abfl├╝ge wie nie zuvor

Die wichtigste Fluggesellschaft in Fuhlsb├╝ttel ist dabei Eurowings. Die Lufthansa-Tochter plant allein mit 350 Abfl├╝gen pro Woche zu 60 Direktzielen, so vielen wie noch nie zuvor, wie Eurowings-Chef Jens Bischof am Donnerstag in Hamburg ank├╝ndigte.