A7 in Hamburg: Wochenlange Behinderungen für Autofahrer

Ab Montagmorgen werden in Richtung Norden zwei Fahrstreifen im Gegenrichtungsverkehr eingerichtet. Zus├Ątzlich wird die Aus- und Auffahrt Stellingen in Richtung S├╝den gesperrt.

Weitere n├Ąchtliche Vollsperrung auf der A7

Am darauffolgenden Wochenende stehen am Sonnabend, 21. Mai, auf der A7 dann erneut nur zwei Fahrstreifen zwischen Waltershof und Volkspark zur Verf├╝gung. Auch die Ausfahrt Volkspark in Richtung Norden wird gesperrt.