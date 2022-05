Weniger Zulauf bei extremistischen Corona-Maßnahmengegnern

Vor dem Hintergrund des Wegfalls der meisten Corona-Einschr├Ąnkungen br├Âckelt auch die Teilnehmerzahl bei den Demos des vom Verfassungsschutz beobachteten Umehr-Vereins in Hamburg. Schon in den vergangenen Wochen sei die Teilnehmerzahl bei den Versammlungen gegen jedwede Corona-Einschr├Ąnkung kontinuierlich zur├╝ckgegangen, sagte der Sprecher des Landesamtes f├╝r Verfassungsschutz, Marco Haase, der Deutsche Presse-Agentur. F├╝r Samstag habe der Verein erneut eine Demo an der Kunsthalle angemeldet - mit 3000 Teilnehmern. "Unserer derzeitigen Einsch├Ątzung nach ist das deutlich zu hoch gegriffen."