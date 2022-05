Scholz hält Festrede zum 100. Geburtstag des Übersee-Clubs

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hĂ€lt heute (11.00 Uhr) im Hamburger Rathaus die Festrede zum 100. Geburtstag des Übersee-Clubs. Ebenfalls erwartet wird BĂŒrgermeister Peter Tschentscher (SPD), der nach der Eröffnung durch den PrĂ€sidenten des Übersee-Clubs, Michael Behrendt, ein Grußwort halten will. Zuvor will sich der frĂŒhere Hamburger BĂŒrgermeister Scholz in das Goldene Buch des Übersee-Clubs eintragen.