AfD-Unterstützer wegen Bedrohung zu Geldstrafe verurteilt

Im Prozess um eine gewaltsame Auseinandersetzung an einem AfD-Werbestand hat das Amtsgericht Hamburg-Altona einen 62-J├Ąhrigen zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Angeklagte m├╝sse wegen Bedrohung in Tateinheit mit fahrl├Ąssiger K├Ârperverletzung 90 Tagess├Ątze zu je 10 Euro zahlen, teilte ein Gerichtssprecher am Freitag mit. Die drei ├╝brigen Angeklagten im Alter von 53, 73 und 81 Jahren wurden vom Vorwurf der gef├Ąhrlichen K├Ârperverletzung freigesprochen. Das Urteil vom 2. Mai ist noch nicht rechtskr├Ąftig.

In dem Prozess ging es um einen Vorfall am 1. September 2018 auf dem Wochenmarkt im Stadtteil Gro├č Flottbek. Ein heute 44-j├Ąhriger Mann hatte Brosch├╝ren von dem Werbestand heruntergewischt, wie er als Zeuge best├Ątigte. Dabei st├╝rzte er auch den Tisch um. Bei der folgenden Rangelei hielt der 62-J├Ąhrige nach ├ťberzeugung des Gerichts dem AfD-Gegner ein Messer an den Hals und drohte: "Ich schlitz dich auf, du Schwein!" Der 44-J├Ąhrige wehrte das Messer ab und erlitt dabei eine Verletzung an der Hand. Es sei hochgef├Ąhrlich, jemandem ein Messer an den Hals zu halten, und es sei auch v├Âllig unverh├Ąltnism├Ą├čig, so zu reagieren, erkl├Ąrte die Richterin nach Angaben des Sprechers.