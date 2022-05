Eine 22-JĂ€hrige ist in Hamburg-Rahlstedt von einem Unbekannten in dem Eingangsbereich ihres Wohnhauses sexuell attackiert worden. WĂ€hrend die Frau die TĂŒr des Mehrfamilienhauses in der Nacht auf Freitag aufschloss, griff der TĂ€ter sie an, wie die Polizei mitteilte.