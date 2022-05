Pippi-Langstrumpf-Lied: Lindgren wird Mitautorin

Der Einigung zufolge wird Lindgren nun als Mitautorin des Liedtextes bei der Verwertungsgesellschaft Gema registriert. Die Einnahmen werden k├╝nftig geteilt. An der Aussch├╝ttung der wegen des Rechtsstreits zur├╝ckgehaltenen Einnahmen werden die Lindgren-Erben beteiligt. Die Astrid Lindgren Company und der Musikverlag schlossen zudem einen Vertrag ├╝ber die Auswertungsrechte an der deutschen Version des Liedes. Die Berufung gegen das Urteil werde zur├╝ckgenommen, k├╝ndigte die Vertreterin des Verlags an.