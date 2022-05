Skurrile Szenen im Öjendorfer Park: Rund 60 Menschen feiern ein Grillfest – dabei kommen auch diverse Lämmer aufs Feuer. Die Polizei rückt mit 20 Streifenwagen an.

Im Öjendorfer Park in Hamburg ist die Polizei zu einem Grillfest ausgerückt: Denn auf der Grünanlage in Hamburg-Jenfeld grillten 60 Menschen seit dem Morgen acht ganze Schafe am Spieß über offenen Feuerstellen – einige Passanten schauten deshalb wohl ganz belämmert, und riefen deshalb die Polizei. Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.